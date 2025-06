Jurnal Antena Sport | Un rugbyst crescut în Italia vrea cu România la Cupa Mondială de rugby

09:40

Manchester United speră ca sezonul viitor să spele ruşinea stagiunii recent încheiate, în care s-a clasat pe locul 15 şi a pierdut finala Europa League. Ruben Amorim este nevoit să strângă rândurile, iar un lucru este cert, acela că Marcus Rashford nu va mai face parte din planurile sale. Atacantul de 27 de ani a […] The post “Exilatul” de la Manchester United poate ajunge la o echipă de Champions League. Posibila destinaţie appeared first on Antena Sport.