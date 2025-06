Florin Talpan îl dă în judecată pe Mihai Stoica! Anunțul juristului: “Nu mă voi lăsa! Voi merge până la capăt”

20:10

Parma, echipa românilor Dennis Man şi Valentin Mihăilă, a anunţat joi numele noului antrenor principal: este spaniolul Carlos Cuesta, aflat la prima experienţă ca principal. Carlos Cuesta (29 de ani) îl va înlocui pe tehnicianul român Cristian Chivu la conducerea echipei Parma. Echipa emiliană a ales să menţină aceeaşi linie şi s-a orientat tot spre […]