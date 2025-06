Tony Da Silva s-a întors la Poli Iaşi: “Îmi pare rău că am plecat atunci. Trebuie să reorganizăm clubul”

14:10

Dinamo Bucureşti a primit o informaţie foarte bună de Federaţia Europeană de Handbal. “Dulăii” vor evolua şi în viitorul sezon din Liga Campionilor, după ce EHF a anunţat lista cu echipele care au locul asigurat în competiţie. Sezonul trecut, Dinamo a fost eliminată din optimile competiţiei de către Magdeburg, chiar formaţia care a devenit “regina” […] The post Veste uriaşă pentru Dinamo! “Dulăii” au primit loc şi pentru sezonul viitor de Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.