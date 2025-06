Președintele Nicușor Dan, surprins dansând pe stradă alături de cetățeni. Dansează frumos, ca un olimpic la matematică…

21:00

Radu Banciu susține că școala românească e inutilă. Greșit: tinerii ies din liceu știind geografia migrației, rutele către Spania și Italia și care autocar are cele mai mici prețuri. Nu știu integrale, dar știu câte […] The post Radu Banciu zice că școala nu îi învață nimic pe tineri. Fals! Îi învață unde e Italia și cum se ajunge la cules appeared first on IMPACT.ro.