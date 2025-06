Drumul Expres Brăila-Galați va fi inaugurat în toamnă

07:10

Sâmbătă, 21 iunie 2025, la ora 05:42, a avut loc solstițiul de vară — momentul oficial care marchează începutul verii astronomice în emisfera nordică. Este ziua cu cea mai lungă durată din an și noaptea cea mai scurtă. Solstițiul de vară este un fenomen anual, ce are loc în jurul datei de 21 iunie.