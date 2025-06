Rapid a făcut primul transfer al verii. A adus un jucător crescut de Ajax Amsterdam

12:50

Inter continuă să insiste pentru transferul lui Ange-Yoan Bonny, atacantul de 21 de ani pe care Cristi Chivu l-a avut sub comandă la Parma. Nerazzurrii au pus pe masă 25 de milioane pentru jucătorul care mai este dorit şi de Parma. Cei de la tuttomercatoweb.com susţin că antrenorul român de 44 de ani l-a convins […] The post Inter forţează transferul lui Bonny! Afacerea de 25 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.