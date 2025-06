Veri fără aer condiționat? Vopseaua care „transpiră” și îți menține casa răcoroasă

12:00

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică, într-o postare pe rețelele de socializare, că Statele Unite au provocat „pagube monumentale" siturilor nucleare iraniene în urma bombardamentelor din cadrul „Operațiunii Midnight Hammer", desfășurată în noaptea de sâmbătă spre duminică. „Distrugere totală este cuvântul potrivit. Cele mai importante pagube au fost provocate mult sub nivelul solului. Chiar …