Se naste tribunalul international care va ancheta invazia Rusa din Ucraina

In cel mai ambitios atac aerian stealth american din ultimele decenii, sapte bombardiere B-2 Spirit au zburat 12.000 de km din Missouri in Iran in weekend, lansand peste 12 bombe de 13 tone, care distrug buncare, asupra unor situri nucleare ingropate adanc sub roca si beton armat, relateaza Newsweek. Denumita Operatiunea Midnight Hammer, misiunea s-a...