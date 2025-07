Bolojan isi anunta planurile privind companiile de stat: „Orice reducere de subventii este o economie in plus/ Toate ministerele vor publica date despre cine administreaza aceste companii, ce castiguri au”

11:30

Irina Podnosova, presedinta Curtii Supreme a Rusiei, a decedat recent in Moscova, la varsta de 71 de ani. Podnosova a fost numita in functia de presedinte al celei mai inalte instante judecatoresti din Rusia in urma cu putin mai mult de un an, in martie 2024. Nascuta intr-o familie de profesionisti in domeniul dreptului, Podnosova...