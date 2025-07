Violentele legate de traficul de droguri determina orasele din Franta sa impuna restrictii de circulatie pe timpul noptii pentru minori

17:40

Procuratura Generala a Republicii Moldova a confirmat marti retinerea in Grecia a fostului prim-ministru Vladimir Plahotniuc. Conform unui comunicat emis de institutie, sunt in curs de elaborare actele necesare care vor insoti cererea oficiala de extradare, in baza prevederilor Conventiei Europene in materie. „Solutia pe caz urmeaza a fi emisa de autoritatile elene, in baza...