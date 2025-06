Înainte de un summit NATO “istoric”, Merz promite că Germania va avea “cea mai puternică armată din Europa”: Nu există cale de întoarcere de la a realiza că am greșit privind imperialismul Rusiei

19:40

Noul Guvern al României condus de Ilie Bolojan a fost învestit, luni, de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, iar președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru numirea Guvernului României. Au votat “pentru” învestirea noului executiv de la Palatul Victoria 301 parlamentari, iar 9 au votat “împotrivă”. Pentru învestirea noului Guvern condus de Ilie […] The post România are un nou guvern condus de Ilie Bolojan: Se cuvine să le cer scuze cetățenilor țării noastre pentru situația în care am adus România first appeared on caleaeuropeana.ro.