Decizie şoc în fotbalul francez: Olympique Lyon a fost retrogradată în liga secundă de către DNCG

CUIB Iași, primul restaurant Zero Waste certificat din România, obține recunoaștere internațională pentru reducerea deșeurilor. Cu o rată de deviere de 94,9%, practici inovatoare și o abordare sustenabilă, restaurantul a devenit un model pentru industria ospitalității. Articolul 40 UNDER 40 | Antreprenoarea din Iași care a certificat în premieră națională restaurantul CUIB ca Zero Waste apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.