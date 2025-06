Cu cât se va scumpi rovinieta: declarație oficială pentru ZDI. „50 euro pe an pentru autoturisme, ca să ajungem din urmă Europa”

Rovinieta pentru autoturisme va crește la 50 de euro pe an, aproape dublu față de nivelul actual, ca parte a unui plan de reducere a deficitului bugetar. Informația a fost confirmată pentru „Ziarul de Iași” și de reprezentanți ai CNAIR, care susțin că România are cea mai mică taxă de drum din Europa. Aplicarea noii taxe ar putea începe chiar de la 1 iulie. Articolul Cu cât se va scumpi rovinieta: declarație oficială pentru ZDI. „50 euro pe an pentru autoturisme, ca să ajungem din urmă Europa” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.

