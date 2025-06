Bursă. Viitorul începe astăzi. BRK Financial Group vede un potenţial de creştere de 7% în următorul an pentru acţiunile Purcari, unul dintre performerii indicelui BET din 2025

06:15

„Eu am ştiut doar că vreau să am o fabrică, să produc ceva, să aduc valoare în viaţa oamenilor. Am citit, m-am informat. (...) Dar nu se potriveşte realitatea cu o foaie pe care o faci înainte“, a spus Ilie Pană, fondator al Laboratorului de Şosete, prezent ca invitat în cadrul primei ediţii a emisiunii ZF Business Plan, realizată în parteneriat cu BCR.