Proteste studențești în mai multe orașe din țară – Tăierile de burse, miza manifestațiilor

USR Cluj și-a ales miercuri, 18 iunie, noua conducere. În funcția de președinte al filialei județene pentru următorii aproape patru ani a fost realeasă deputata Oana Murariu. Pe pozițiile de vicepreședinți au fost aleși: ● Pițu Adrian Nicolae, programator, 44 ani, filiala Cluj-Napoca ● Rus Vasile Ciprian, programator, 44 ani, Senator USR, filiala Cluj-Napoca ● […]