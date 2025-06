Ce poți face în acest weekend la Opera Aperta 2025

15:30

Săptămâna aceasta are loc a treia rezidență creativă a celei de-a doua ediții a programului Full Moon Creative Lab, o inițiativă a Festivalului Internațional de Film Transilvania. În perioada 15-19 iunie, 12 scenariști din Europa s-au reunit la Castelul Bethlen-Haller din Transilvania, unde au avut ocazia să-și dezvolte abilitățile de scriere, alături de experți internaționali din […]