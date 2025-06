09:00

O degajare de fum la un automotor al SNTFC CFR Călători s-a produs luni dimineață în stația CF Aeroport Henri Coandă, potrivit Club feroviar Degajarea de fum s-a produs la AM 2072 al Depoului București Călători ce forma trenul R-E 7916 care trebuia să plece la ora 7,12 de la aeroport și să ajungă în […]