24.000 de ilfoveni au primit consultații oftalmologice gratuite. CJ Ilfov anunță și un program stomatologic

Dealerul Tudor Duma, zis „Maru" şi „Pika", cea care i-ar fi vândut metadonă lui Rareş Ion, au fost trimişi în judecată de DIICOT. Tinerii de 21, respectiv 27 de ani, sunt acuzaţi de săvârșirea infracțiunilor de punerea la dispoziție a locuinței pentru consumul ilicit de droguri sau tolerarea consumului ilicit în locuință, deținere de droguri