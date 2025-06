Primarul unei comune din județul Botoșani, plasat sub control judiciar pentru două luni pentru luare de mită în formă continuată | AUDIO

18:50

Craiova se pregătește pentru Festivalul IntenCity. Vor fi patru zile în care staruri internaționale și artiști români de top se vor reuni într-un maraton muzical desfășurat pe trei scene. Una dintre aceste scene este sound-bridge by Europa FM. Anul acesta, festivalul are o zi în plus de distracție. Debutează joi, 26 iunie, iar deschiderea oficială […]