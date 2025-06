David Popovici, calificare în finala probei de 50 de metri liber. Înotărorul român a avut al doilea timp din serii

13:30

Ziua Zero a celui mai intens festival a început în forță, cu două super concerte pe scena Europa FM. Cabron și Iris au cântat împreună cu un public fantastic cele mai iubite piese, dând startul distracției la IntenCity. Prima zi a festivalului i-a adus pe scena SoundBridge by Europa FM și pe DJ Little, Sonatti, […]