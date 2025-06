FT: Primele evaluări ale serviciilor secrete, furnizate guvernelor europene, indică faptul că stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului au rămas, în mare parte, intacte după ce SUA au bombardat principalele situri ale țări.

09:30

Cel mai serios semnal de alarmă a fost dat de un video postat on-line, filmat chiar dintr-unul dintre robotaxiuri – într-o intersecție clar marcată cu linie continuă dublă, mașina pare derutată și face manevre ezitante, după care depășește pe contrasens o coloană oprită la semafor. Watch this @Tesla supervised “Robotaxi” go haywire and drive on […]