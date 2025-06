Cinci românce pe tabloul principal la Wimbledon. Și-au aflat adversarele din primul tur

12:50

Directorul institutului Național de Crecetare- Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea" are un salariu de 30.000 lei net. Are în subordine 832 de angajați plătiți, în medie, cu 15.800 lei. Salariile au crescut, doar într-un an, cu 1.700 lei. Directorul Institutului Național de Crecetare- Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea" (INCDS) este Davidescu Șerban.