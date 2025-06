Măsurile de austeritate din Educație, anunțate de premier: Sunt bune orice fel de burse dar nu le mai putem susține

16:00

Piața de capital, respectiv companiile românești și investitorii se află din nou sub lupa guvernului, care vrea și mai mulți bani la buget, după „gaura" făcută de guvernele PSD, PNL și UDMR. Astfel, în cadrul coaliției, se are în vedere majorarea impozitelor pentru tranzacțiile pe bursă. Prin noul pachet de măsuri fiscale, guvernanții demonstrează că sunt depășiți de mecanismele […]