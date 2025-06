Bolojan i-a trimis pe bugetarii nemulțumiți să lucreze la patron. „Există o cerere din partea economiei private”

18:10

Am redus numărul membrilor Comitetului Interministerial care coordonează activitatea Exim Banca Românească – de la 17 la doar 5 membri, iar indemnizațiile acestora scad de la 21.000 de lei la 5.000 de lei, anunță ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. „Astăzi (vineri – n.r.), prin Hotărâre de Guvern, am redus numărul membrilor Comitetului Interministerial care coordonează […] Articolul Alexandru Nazare: Am redus numărul membrilor Comitetului care coordonează Exim Banca Românească apare prima dată în PS News.