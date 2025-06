AKTUAL24 | Guvernul britanic analizează aderarea la Pactul Vamal European pentru a sprijini exportatorii britanici

20:10

După ce flota maritimă a Iranului a intrat sub sancțiunile Uniunii Europene pentru că transporta drone pentru Rusia, containerele iraniene cu mărfuri au continuat să intre în Portul Constanța, pe nave sub alt pavilion. Înainte să ajungă în portul românesc, acestea se întâlneau cu vapoarele iraniene aflate sub interdicție, în diferite porturi, cel mai frecvent […]