Calea Văcărești a arătat în sfârșit spectaculos, ca la nunta lui Jeff Bezos (care are loc la Veneția)

23:20

Președintele Nicușor Dan a prins un loc strategic lângă fostul președinte american Donald Trump în fotografia de grup realizată la reuniunea NATO de la Haga. George Simion apare și el în această poză de grup, […] The post Nicușor Dan, lângă Donald Trump în poza de grup de la reuniunea NATO. În poză apare apare și George Simion – dar tot ca la dezbaterile electorale appeared first on IMPACT.ro.