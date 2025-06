Jeff Bezos și Lauren Sánchez s-au căsătorit. Mireasa a purtat o rochie concepută de Dolce & Gabbana (Foto)

13:20

Jandarmeria Capitalei a anunțat sancționarea disciplinară a șase jandarmi, în urma unei anchete interne privind modul în care au intervenit asupra a trei femei în ziua marșului Bucharest Pride. Decizia vine după ce mai multe persoane au reclamat comportamentul abuziv și nepotrivit al forțelor de ordine în momentul reținerii, acuzând nu doar folosirea excesivă a …