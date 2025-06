Parteneriatul Strategic România-Franța, reconfirmat în cadrul convorbirii dintre ministrul Oana Țoiu și omologul francez Jean-Noël Barrot

10:20

Eurodeputatul Gheorghe Falcă a participat, la Bruxelles, la sediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, la o întâlnire importantă între președintele Nicușor Dan și europarlamentarii români din toate grupurile politice pro-europene. „A fost, din punctul meu de vedere, un moment de unitate și responsabilitate pentru că, indiferent de culoarea politică, am transmis un […]