Primul val de canicula loveste Italia si tarile din Balcani. Mai urmeaza inca cel putin doua valuri

08:30

35.000 de copii ucraineni sunt in continuarea catalogati drept „disparuti” in razboiul declansat de invazia Rusiei in Ucraina. Conform The Guardian, experti internationali considera ca acesti copii sunt, de fapt, tinuti in Rusia sau in teritoriile din Ucraina ocupate de armata rusa. Familiile din Ucraina incearca, in tot acest timp, masuri „disperate si riscante” in...