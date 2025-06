Lando Norris, prima reacție după ce a câștigat Marele Premiu al Austriei! Ce a spus despre „lupta” cu Piastri

22:10

Impresarul lui Radu Drăguşin a dezvăluit când revine fundaşul pe teren la Tottenham. Florin Manea a transmis că fundaşul i-a surprins pe medicii care îl au sub supraveghere. Radu Drăguşin s-a accidentat în meciul cu Elfsborg, din Europa League, disputat pe 30 ianuarie. El a avut nevoie de operaţie la genunchi, după ce a primit […]