Cât a costat rochia de mireasă a Kirei Hagi purtată la nunta ca-n poveşti cu Thomas Ferfelis

21:00

Debut foarte bun pentru Mircea Rednic la Standard Liege. Aflat la al doilea mandat pe banca echipei belgiene, tehnicianul speră să o readucă pe Standard în lupta pentru titlu în Jupiler League. Tehnicianul român a mai pregătit aceeaşi echipă în perioada octombrie 2012 – iunie 2013, atunci când a calificat formaţia belgiană în cupele europene. […] The post Debut perfect pentru Mircea Rednic la noua echipă! Standard Liege, victorie la scor de neprezentare appeared first on Antena Sport.