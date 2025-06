Cât mai durează Războiul lui Putin. Resursele contează, dar nu e doar atât

08:30

Scriam anul aici trecut despre criza globală ce urma să lovească industria IT, analizând în același timp impactul acestui fenomen asupra pieței românești, ancorată serios în meandrele outsourcing-ului. Spuneam că, la noi IT-ul reprezintă 8% din PIB, o industrie importantă, ce a tot crescut de la an la an, și încă trendul este de creștere, […] Articolul Pică sau nu IT-ul în România. Ediția 2025 apare prima dată în Contributors.