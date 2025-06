Steaua nu va putea juca în Liga 1! Ce s-a întâmplat exact cu amendamentele din Legea Sportului

20:20

Mircea Rednic a confirmat transferul lui Josue Homawoo. Antrenorul a anunțat că fundașul, care a fost legitimat la Dinamo în sezonul trecut, va semna cu Standard Liege. Josue Homawoo a ales să nu își prelungească contractul cu Dinamo. Astfel, fundașul care a adunat 31 de meciuri și un gol în tricoul „câinilor", în stagiunea precedentă,