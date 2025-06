Carlos Alcaraz s-a calificat în turul 2 la Wimbledon după un “thriller” de peste 4 ore şi jumătate cu Fognini!

10:40

Hristo Stoichkov, fostul mare fotbalist bulgar, a sărit în apărarea Campionatului Mondial al Cluburilor, competiţie ce se desfăşoară luna aceasta în Statele Unite, dar care nu a fost ferită de critici din partea jucătorilor sau antrenorilor de fotbal. Este prima ediţie a Campionatului Mondial al Cluburilor în noul format, cu 32 de echipe. Printre contestatari […]