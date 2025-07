Home Delivery accelerează, pe fondul creșterii comerțului online

00:10

Comisia Europeană propune scutirea de la taxele rutiere a vehiculelor grele cu emisii zero (camioane, autobuze și autocare), până în 2031, pentru a stimula și a sprijini competitivitatea transportului rutier sustenabil. Potrivit unui comunicat transmis pe 27 iunie, așa cum a promis în Planul său de acțiune industrială pentru sectorul european al autovehiculelor, Comisia propune […] The post CE: Vehiculele grele cu emisii zero, scutite de taxe rutiere până în 2031 appeared first on ZIUA CARGO.