Digitalizarea în industria auto

08:50

Pentru prima dată, toate autobuzele CaetanoBus cu emisii zero din noua generație vor fi echipate cu baterii LFP de la CATL, înlocuind celulele NMC standard anterioare. În plus, CaetanoBus trece de la Siemens la un motor CRRC pentru autobuzele sale electrice cu baterie (BEV) și electrice cu pile de combustie cu hidrogen (FCEV). Cu toate […] The post CaetanoBus lansează noi autobuze electrice appeared first on ZIUA CARGO.