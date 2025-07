Alexandru Nazare, după protestul angajaților din Ministerul de Finanțe: Nu se pune problema amânării sau blocării plății pensiilor și a salariilor

10:20

Echipa de fotbal Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost eliminată de formația braziliană Fluminense de la Cupa Mondială a Cluburilor, competiție găzduită de SUA, după ce grupare carioca s-a impus cu 2-0 (1-0), luni, pe Bank of America Stadium din Charlotte, în optimile de finală. Fluminense, care a câștigat Copa Libertadores în 2023, …