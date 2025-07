„Ciupercile ne-au dat penicilina”. Ce-au descoperit acum oamenii de știință în mormintele străvechi. Speranțe pentru tratarea unei boli grave

12:30

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a învins-o în două seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe compatrioata sa Mingge Xu, luni, într-un meci din primul tur al turneului de Mare Șlem de la Wimbledon, dotat cu premii totale de 53,5 milioane de lire sterline (62,5 milioane euro). Răducanu (22 ani, locul 40 WTA), campioană la US …