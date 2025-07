Bolojan a promis presei că va tăia subvențiile pentru partide. Bine că nu a și semnat, așa cum a semnat Nicușor Dan că nu va crește TVA-ul

06:20

PSG – Inter Miami, meci contând pentru optimile de finală de la Campionatul Mondial al Cluburilor, este programat, duminică, 29 iunie 2025, de la ora 19:00, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, Georgia (SUA), şi va […] The post Club World Cup 2025: PSG vs Inter Miami – Messi, între trecut şi prezent appeared first on IMPACT.ro.