Premierul Bolojan a anunțat CASS pentru pensiile peste 3000 lei. În campanie parcă se promitea tăierea pensiilor speciale, nu a celor normale

18:10

Primarul Clujului, Emil Boc – cunoscut pentru cele 50 de flotări legate pe care le face înainte de micul dejun – le-a transmis românilor să nu bea bere pe caniculă, pentru că berea nu hidratează, […] The post Emil Boc ne recomandă să bem apă plată, nu bere, pe caniculă. Ok, dar atunci la ce mai e bună canicula? appeared first on IMPACT.ro.