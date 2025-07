ZF Asigurări. Marilena Bârliga, Allianz-Ţiriac: Dacă părinţii investesc într-o asigurare o sumă egală cu alocaţia copilului încă din prima lui zi de viaţă, acesta va primi circa 11.000 euro la majorat

16:15

Alu Menziken, companie membră a grupului Montana, fondat de antreprenorul austriac Michael Tojner, preluat anul trecut de de grupul chinezesc Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 525,9 mil. lei (105,7 mil. euro), în creştere cu 10,1% faţă de anul anterior, când compania a a avut afaceri de 477,6 mil. lei (96,5 mil. euro), potrivit informaţiilor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.