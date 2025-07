“Cum ai privit declaraţiile patronului legate de prezenţa voastră pe TikTok?” Răspunsul lui Darius Olaru!

18:40

Novak Djokovic s-a calificat în turul al treilea de la Wimbledon, după o victorie categorică în faţa lui Dan Evans, scor 6-3, 6-2, 6-0, după numai o oră şi 49 de minute de joc. De şapte ori câştigător la All England Club, este aproape de a-l egala pe marele Roger Federer, în urma succesului de […] The post Novak Djokovic este la un pas de a scrie istorie la Wimbledon! Este la o victorie distanţă de marele Roger Federer appeared first on Antena Sport.