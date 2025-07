Jurnalul Antena Sport | Alibec şi Tănase şi-au ales numerele

21:30

Iga Swiatek s-a calificat în turul al treilea de la Wimbledon. Fostul număr 1 mondial a întâlnit-o pe americanca Catherine McNally, pe care a învins-o cu 5-7, 6-2, 6-1, după două ore şi 27 de minute de joc. Poloneza speră să depăşească cea mai bună performanţă de la All England Club. În 2023, jucătoarea din […]