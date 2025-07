Elon Musk critică legea bugetară a lui Trump: and #8222;Legea sclaviei prin datorie and #8221;

14:40

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că are o relaţie bună cu preşedintele american Donald Trump, pe care spune că îl înţelege, deoarece amândoi pun familia pe primul loc, informează dpa, de la care transmitem cele ce urmează. Într-un interviu acordat emisiunii Political Thinking with Nick Robinson de la BBC Radio 4, Starmer a afirmat că este and #8222;în interesul naţional and #8221; al Regatului Unit să stabilească o legătură solidă cu liderul de la Washington.