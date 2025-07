FPTR salută menţinerea cotei de TVA de 11% în turism

20:00

Republica Moldova a găzduit, la Chişinău, primul summit bilateral cu Uniunea Europeană, un moment simbolic şi strategic în parcursul său către aderare, potrivit Preşedinţiei Republicii Moldova. Preşedinta Maia Sandu a deschis reuniunea, declarând că and #8222;pacea este temelia acestui parcurs european and #8221; şi subliniind că integrarea în UE and #8222;nu este un vis irealizabil, ci o construcţie comună, zi de zi and #8221;.