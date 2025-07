A vrut să plece în vacanţă în Grecia, dar a rămas fără bani şi fără cazare. Frauda care circulă pe Facebook

20:00

Astăzi, de Ziua Independenţei Statelor Unite, aflăm răspunsuri la întrebări care ne interesează: ce se întâmplă cu vizele şi ce planuri are administraţia Trump cu soldaţii americani din ţara noastră. Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite, Michael Dickerson, a avut amabilitatea să răspundă întrebărilor mele, într-un interviu în exclusivitate pentru Observator. De la el aflăm, în plus, ce părere are despre noul nostru guvern şi care este oraşul din România de care s-a îndrăgostit.