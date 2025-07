Un ministru USR dezvaluie o situatie halucinanta intr-o cladire unde se afla doua ministere: „O mocheta rosie traseaza frontiera”

07:00

Parlamentul este convocat in aceasta perioada in sedinta extraordinara, decizia fiind publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei, Camera Deputatilor si Senatul se convoaca in sesiune extraordinara, in perioada 4 – 7 iulie, pentru desfasurarea procedurii referitoare la angajarea raspunderii Guvernului asupra proiectului de lege privind unele masuri fiscal-bugetare, conform Agerpres. Pana luni, la...