Lidera AfD compară dezbaterea despre interzicerea partidului său cu perioada nazistă

09:30

Pe măsură ce inteligenţa artificială (AI) devine tot mai prezentă în activitatea profesională, întrebarea and #8222;ce locuri de muncă sunt sigure? and #8221; rămâne fără un răspuns simplu, scrie Tim Harford în rubrica sa and #8222;Undercover Economist and #8221; din Financial Times, care scrie cele ce urmează.