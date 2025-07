Natiunile BRICS isi exprima „ingrijorari serioase” cu privire la tarifele vamale impuse de Trump in timpul summitului de la Rio

13:30

Un val de atacuri ucrainene cu drone a lovit in noaptea de 4 spre 5 iulie mai multe regiuni din Rusia, vizand infrastructuri militare si strategice, inclusiv in Moscova, Voronej si Vladivostok. Autoritatile ruse au reactionat prin suspendarea temporara a zborurilor in marile orase si interventii de urgenta, in contextul in care Ucraina intensifica loviturile...