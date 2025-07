Mihai Stoica a anunţat că FCSB lucrează la un nou transfer: “Să vedem dacă putem”

12:50

Intervenţia portarului Gianluigi Donnarumma (PSG), care a dus la accidentarea gravă a lui Jamal Musiala (Bayern Munchen), a stârnit controverse. După criticile vehemente ale lui Manuel Neuer, a venit rândul lui Thibaut Courtois (Real Madrid) să îşi dea cu părerea despre intervenţia portarului. „Mi s-a părut imediat urât", a explicat Courtois după victoria lui Real